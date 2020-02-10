РИАМО - 10 фев. На площади Крестьянской заставы в районе дома 1 произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 18:35.

«Водитель, управляя легковым транспортным средством, совершил столкновение с автомобилем скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

За прошлую неделю в столице погибли шесть человек в ДТП, 160 получили ранения. Всего в городе произошло 148 дорожных аварий.