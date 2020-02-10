РИАМО - 10 фев. На юге Подмосковья 16-летний студент колледжа плохо себя почувствовал во время встречи с друзьями в своей квартире, он вышел на балкон подышать, потерял равновесие и разбился насмерть, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

Происшествие случилось 9 февраля. К молодому человеку пришли школьные друзья, навестить товарища во время простуды. Он был очень рад их приходу. Молодые люди играли в компьютерные игры, разговаривали и выпили алкоголь. На фоне болезни парень плохо себя почувствовал.

«Олег пошел на балкон, наклонился через перила и неожиданно потерял равновесие», - говорится в материале.

Он выпал с 19-го этажа. Его друзья очень испугались и начали звать мать приятеля. Она позвонила в скорую помощь. Врачи нашли мальчика уже мертвым и констатировали смерть. Парень скончался от полученных во время падения травм.

Его близкие рассказали, что подросток был очень коммуникабельным, учился на юриста в колледже на втором курсе, любил спорт. Хотел в будущем поступить на службу в силовые структуры.