РИАМО - 10 фев. Полицейские задержали еще двух безработных по уголовному делу о пранке на тему коронавируса в столичной подземке, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В поезде метро на Таганско-Краснопресненской линии молодой человек разыграл приступ. Его приятели сразу стали кричать, что больной якобы заражен опасным вирусом. Данные действия спровоцировали панику среди пассажиров подземки. Ребята сняли свой пранк на видео. На опубликованный в интернете ролик обратили внимание полицейские. Ранее был задержан один подозреваемый, его арестовали.

«В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его предполагаемых сообщников – безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе обысков по местам проживания фигурантов в Западном и Центральном округах столицы найдены и изъяты компьютер и мобильные телефоны, которые имеют значение для данного уголовного дела. Предварительное расследование по факту хулиганства продолжается.

В Китае в конце прошлого года начал распространяться новый тип коронавируса. Заражение пошло из многомиллионного Уханя. Сейчас случаи заражения данным типов вируса регистрируются во многих странах мира, в том числе есть заболевшие и в России.