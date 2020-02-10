РИАМО - 10 фев. Возгорание произошло на четвертом этаже здания на улице Новаторов в Москве, на данный момент ликвидировано открытое горение, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«На улице Новаторов, дом 15 произошло возгорание на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. На данный момент пожар локализован, открытое горение сбито. В ходе тушения трех человек вывели из здания, передали медикам для осмотра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности администрация вывела людей из здания.

«Обстановка на месте спокойная, сил на месте достаточно», - уточнил собеседник агентства

Согласно открытым данным, на четвертом этаже указанного дома располагается общежитие.