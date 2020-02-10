РИАМО - 10 фев. Уникальные головные уборы – волосники, вышитые металлизированными нитями, изготавливают для фестиваля «Московская Масленица», сообщила журналистам в понедельник художник по костюмам, партнер исторических проектов «Ратогорцы» Анастасия Леоневская.

Волосник – шапочка, которой в старину замужние женщины закрывали волосы. Сверху на волосник надевался платок или кика. Костюмы с волосниками, которые изготавливают для столичного фестиваля, будут одними из первых достоверных реконструкций полного облачения русских цариц и княгинь XVII века.

«Таких костюмов больше нет. Я знаю, что есть в «Коломенском» во дворце Алексея Михайловича один костюм с такой вышивкой, точнее, с одной из вышивок, потому что волосников найдено более 30 штук и у них очень схожие, но немного разные вышивки. Но и там неполный русский костюм. Получается, мы одни из первых, кто сделает реконструкцию этого полного костюма с вышитым волосником и с обувью», - сказала Леоневская.

Уникальность волосника заключается в том, что при его изготовлении использовали металлизированную нитку, которой нельзя делать проколы в ткани, а можно лишь прикреплять ее к каждому миллиметру вышивки. Такая техника шитья называется вприкреп.

На изготовление одного волосника у современных мастеров ушло около двух месяцев кропотливой ручной работы. На данный момент в этой же технике изготавливается второй волосник. Он будет готов к началу фестиваля «Московская Масленица».

По словам Леоневской, костюмы создаются на основании данных из диссертации и книги, вышедшей год назад. Авторы этих трудов оперируют результатами исследований захоронений великих княгинь и цариц на территории Вознесенского монастыря в Москве. Среди захоронений были найдены и те самые волосники.

Всего к фестивалю «Московская Масленица» сошьют более 60 новых костюмов, также будут использоваться порядка 200 старых, к которым добавят новые элементы.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта. На площадках по всему городу гости смогут посмотреть театрализованные представления, поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах и попробовать блины со всевозможными начинками.