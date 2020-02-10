РИАМО - 10 фев. В Коломенском городском округе на улице Леваневского выдали разрешение на строительство пристройки на 200 мест к зданию гимназии №8, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершить строительство и ввести новый учебный корпус планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новая пристройка к гимназии рассчитана на 200 учащихся. Она предусматривает современные просторные кабинеты для урочной и внеурочной деятельности, а также административные и технические помещения.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся спортивное ядро, игровые площадки, а также места для прогулок и отдыха. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

В рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» ведется строительство объекта. Ввод пристройки позволит сократить количество обучающихся во вторую смену.