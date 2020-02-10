РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. Жители Котельников смогут выбрать территории для благоустройства, приняв участие в голосовании на интернет-портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители Котельников смогут выбрать, какие территории нужно благоустраивать. С 18 по 29 февраля на портале Московской области «Добродел» состоится ежегодное рейтинговое голосование по выбору функционального наполнения общественных территорий, планируемых к реализации в 2021 году», – говорится в сообщении.

Жители округа могут проголосовать за сквер «Патриот» в микрорайоне Ковровый.