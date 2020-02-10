РИАМО - 10 фев. Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу мужчину, который разыграл из себя больного коронавирусной инфекцией в вагоне метро, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту пранка про коронавирус в метро.

«Суд отправил в СИЗО до 8 марта Кароматулло Джаборова», - сказал собеседник агентства.

Во время поездки от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года» молодой человек разыграл приступ. Его приятели стали кричать, что мужчина заражен опасным вирусом. Происходящее вызвало панику среди пассажиров, после ролик с пранком выложили в интернете. Впоследствии полиция задержала одного из участников пранка, его соучастников ищут.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день случаи заражения также выявили в других странах мира, в том числе в России. В данный момент общее число зараженных превышает 40 тысяч человек, погибли свыше 900 заразившихся. Вылечили порядка 3,4 тысячи пациентов.