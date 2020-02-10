РИАМО - 10 фев. В этом году в столице запланировано построить 21 объект спортивной инфраструктуры за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В том числе, четыре футбольных поля и новый ВМХ-велодром. Велодром введем на севере столицы, на улице Ангарская. Он приспособлен не только для учебы юных спортсменов, но и для обучения всех желающих экстремальным навыкам езды на велосипеде», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в текущем году для жителей столицы распахнут двери шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Один из интересных проектов – спорткомплекс по пятиборью в поселке Северный. Там будет и бассейн, и тренажерный зал, и зал для легкой атлетики. Кроме того, ожидаем ввод трех крупных объектов в «Лужниках» – это Ледовый дворец «Кристалл», теннисный центр и универсальный спортивный зал «Дружба», – подчеркнул заммэра.

За прошлый год на территории мегаполиса было построено 12 спортивных объектов. А в течение 2020 - 2023 годов в планах возвести еще 62 спортивных объекта.