РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий отметил важность доступных занятий спортом и творчеством для каждого жителя округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник в Красковском культурном центре он встретился с представителями учреждений культуры и спорта. В ходе встречи обсудили вопросы строительства и реконструкции спортивных объектов, учреждений культуры, подняли и другие актуальные темы.

«У нас работают секции и объединения разной направленности для люберчан всех возрастов. Возможность заниматься спортом, танцами, творчеством в нашем округе должна быть у каждого люберчанина», – сказал Ружицкий.

По его словам, при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева в округе построили физкультурно-оздоровительный комплекс в парке «Наташинские пруды», универсальную спортивную площадку в поселке Октябрьский, всесезонную футбольную площадку в Томилине и ряд других объектов.

Ружицкий добавил, что в городском округе набирает популярность программа «Активное долголетие в Подмосковье». Все желающие пенсионеры могут присоединиться к программе через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Социальные услуги». Также заявки принимаются в комплексном центре социального обслуживания.

Кроме того, Ружицкий акцентировал внимание собравшихся на запланированных мероприятиях. Так, состоится реконструкция центрального стадиона «Торпедо» со строительством ФОКа, Люберецкого ДК с пристройкой хореографической школы, строительство ледовой арены.