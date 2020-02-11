РИАМО - 11 фев. На ВДНХ во вторник пройдет лекция о фактах об онкологии, ее проведет главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начало мероприятия в 19:00.

«Вокруг онкологии всегда ходило много мифов, а с развитием интернета их стало еще больше. Существует множество сайтов, где размещена совершенно непроверенная информация. Часто даже ссылаются на ведущих экспертов и врачей, которые не имеют к этому никакого отношения. На лекции я расскажу о том, что представляют собой онкологические заболевания, как снизить риск их развития и какие самые современные методы лечения рака изобретены», - отметил Хатьков.

Кроме того, можно будет узнать, какие есть факторы риска развития рака и как каждый из них влияет на организм человека. На лекции расскажут, как можно снизить риск развития данного заболевания, почему нужно выявить рак на ранней стадии.

Онколог еще расскажет о формах рака и системе онкологической помощи в столице. Все желающие смогут задать вопрос по заболеванию.

В московских больницах по новому стандарту онкопомощи будет создано шесть многопрофильных центров. В данных медучреждениях будут проводить обследования, специализированное лечение, наблюдение больных в диспансере.

Новые онкоцентры организуют на базе Московской городской онкологической больницы №62, городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева, городской клинической онкологической больницы №1, городской клинической больницы имени С.П. Боткина, городской клинической больницы №40 и Московского клинического научного центра имени Логинова.

В мегаполисе сейчас онкологическая служба включает в себя первичные онкоотделения в поликлиниках с дневными стационарами, онкодиспансеры при больницах, а также 11 стационаров.