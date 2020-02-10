РИАМО - 10 фев. В Пушкине с 7 по 9 февраля прошел юбилейный X фестиваль единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», участие в котором приняли более 3,5 тысячи спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Десятый фестиваль единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» стал поистине рекордным. Впервые мы приняли более 3,5 тысяч участников, в числе которых более 150 человек с ограниченными возможностями здоровья – это особенные дети», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что фестиваль становится более масштабным. В этом году он приобрел полноценный статус международного события, продолжая гармонично сочетать в себе элементы физической и духовной культуры, ставить во главу угла нравственное воспитание нового поколения.

Фестиваль вошел в число приуроченных к 150-летию основания Духовной миссии в Японии и 50-летию прославления равноапостольного Николая Японского. Мероприятие посвятили началу года российских и японских межрегиональных обменов. В рамках «Кубка Николая Японского» также состоялся Кубок Московской области по каратэ WKF.

Спортсмены из 15 стран мира соревновались в 16 боевых дисциплинах, среди которых были дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Среди почетных гостей фестиваля - уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, викарий Московской епархии епископ Петр.

Также мероприятие посетили сопредседатель Российского союза православных единоборцев, протоиерей Кирилл Соколов, параатлет Сергей Бурлаков, начальник российского отдела губернаторства Хоккайдо Сонэ Хироюки, министр посольства Японии в России Тосио Ямамото.