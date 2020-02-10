РИАМО - 10 фев. Четыре тысячи человек посетили стенд правительства Москвы в первый день работы World Urban Forum – 10 (Всемирного урбанистического форума) в городе Абу-Даби в ОАЭ, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы впервые участвуем в международном урбанистическом форуме, посетители выставки проявили высокий интерес к проектам Москвы. За первый день стенд посетило 4 тысячи человек при том, что общее число участников и гостей форума в первый день составило 10 тысяч человек», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Для гостей стенда в интерактивном формате демонстрируются ключевые градостроительные проекты развития столицы, к примеру, строительство транспортной и социнфраструктуры, программы реновации жилфонда и промзон, развитие территорий новой Москвы.

«Посетители стенда могут познакомиться с технологиями строительства московского метро в зоне АО «Мосинжпроект» и увидеть макет «Москва-Сити». Кроме того, на стенде можно сфотографироваться на фоне стадиона «Лужники», парка «Зарядье» и зимней Красной площади. Фотографию можно распечатать тут же, на месте или отправить на электронную почту», – отметил Левкин, добавив, что за первый день гости стенда сделали уже более 1 тысяч фотографий.

Всемирный урбанистический форум – это крупнейшее международное мероприятие по городскому развитию, проводимое один раз в два года в разных городах мира. Форум был основан ООН в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития городов, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий изменений климата.