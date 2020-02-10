РИАМО - 10 фев. В Подмосковье в понедельник вечером ожидается ухудшение погодных условий, на дорогах может образоваться гололедица, в связи с чем водителям стоит быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории Московской области с 20:00 10 февраля до 10:00 11 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, налипание мокрого снега, ветер с порывами 13-18 метров в секунду», - отмечается в материале.

Из-за ухудшения погоды на дорогах Подмосковья снизится средняя скорость движения. При этом возможен рост дорожно-транспортных происшествий. Мониторинг за дорожной ситуацией в регионе ведут специальные службы.

Водителей призывают не нарушать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«В связи с ухудшением погодных условий, планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути – на дорогах движение может быть затруднено», - отмечается в материале.

Пешеходам также посоветовали быть аккуратными, в том числе на пешеходных переходах.