РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Массовое отключение тепла и горячей воды в Подольске произошло из-за повреждения ввода масляного выключателя, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник подольского пожарно-спасательного гарнизона Роман Кирсанов.

Ранее в пресс-службе администрации Подольска сообщили, что 9 февраля в 13:20 в результате аварийного отключения электроэнергии по причине технологического нарушения на питающем центре ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» были остановлены 27 котельных МУП «Подольская теплосеть», в том числе центральная котельная на улице Гайдара, 11. Это привело к временному отключению подачи отопления и горячей воды в 125 домах округа.

«Отключение на подстанции произошло в результате повреждения ввода масляного выключателя. На месте происшествия работали сотрудники подольского гарнизона», – сказал Кирсанов.

Многие жители во время аварии наблюдали вспышки, похожие на взрыв. Как пояснил Кирсанов, произошла вспышка паровоздушной смеси.