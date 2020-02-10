РИАМО - 10 фев. На участке МЦД-2 от Курского вокзала до платформы Каланчевская в сторону Нахабина произошел сбой движения поездов из-за повреждения контактного провода, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На участке Курский вокзал – Москва-Каланчевская в сторону станции Нахабино в результате повреждения контактного провода было приостановлено движение электропоездов, на место оперативно были отправлены бригады железнодорожников. Причина выясняется», - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов восстановлено. В пресс-службе заверили, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы как можно быстрее ввести в график пригородные поезда Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании движения поездов.

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