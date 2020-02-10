РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 фев. В автобусный маршрут №20 Подольска планируют включить новый участок дороги по улице 43-й Армии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В настоящее время с руководством предприятия ООО «Автомиг» в Подольске обсуждается вопрос о внесении изменений в схему движения действующего маршрута №20 «Юбилейная площадь – Стройиндустрия». Так, планируется организовать движение от Юбилейной площади по Красногвардейскому бульвару и далее по улице 43-й Армии, включая новый участок до кругового движения в месте примыкания к Варшавскому шоссе и далее в направлении города», – говорится в сообщении.

В случае принятия положительного решения и согласования указанных изменений министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области у жителей близлежащих домов по улице 43-й Армии, Генерала Варенникова и Генерала Стрельбицкого появится возможность пользоваться общественным транспортом для поездок в город и на станцию «Подольск».