РИАМО - 10 фев. В Воскресенске после капитального ремонта открыли школу №2, в здании отремонтировали перекрытия и стены, сделали энергоэффективное освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Здание школы №2 было построено в 1936 году. Ему давно требовался капитальный ремонт. В 2017 году начали ремонтировать фасад. А все работы по ремонту завершили в начале 2020 года. На время реконструкции учебно-воспитательный процесс не пострадал, школьники занимались в другом образовательном учреждении.

«Сегодня состоялось торжественное открытие школы после капитального ремонта. На праздничном мероприятии присутствовали представители администрации городского округа, депутат Московской областной думы, руководство школы и управления образования, родители и сами ученики», - говорится в сообщении.

Школу отремонтировали по государственной программе «Образование» губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего на ремонт было потрачено более 105 миллионов рублей.

В здании были отремонтированы все перекрытия, стены, перегородки, произведены работы по энергоэффективному освещению, заменена проводка.