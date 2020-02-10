РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ход ремонта фасада здания филиала №3 балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик, рабочие выполнили ремонт на 95%, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов вместе с представителем подрядной организации осмотрел выполненные работы. Представитель подрядной организации Сергей Налимов рассказал депутату, что осталось выполнить не более 5% от запланированных объемов, которые требуют кропотливой работы, – снять «леса» и вывезти рабочие вагончики.

«Был на этом объекте в ноябре прошлого года (2019 года - ред.). В целом, подрядная организация справилась с поставленной задачей – утеплила и смонтировала вентилируемый фасад на площади 5900 квадратных метров. Больницу не узнать. Строители пошли навстречу учреждению, закрыли технические вентиляционные каналы плиткой, которые были смонтированы на фасаде здания», – сказал Ефимов.

Он добавил, что фасад утеплен качественными материалами, толщина каменной ваты 120 миллиметров – этого достаточно, чтобы летом в здании было прохладно, а зимой помещения сохраняли тепло. Рабочие выполнили ремонт на 95%. Строители планируют завершить все работы до конца месяца.

На ремонт фасада из бюджета Московской области выделили 46 миллионов рублей.

Филиал №3 Балашихинской областной больницы располагается в микрорайоне Керамик на улице Носовихинское шоссе, 12, корпус №1.