РИАМО – 10 фев. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, вероятно, в ситуации с распространением коронавируса в мире пока видна только «верхушка айсберга», сообщает Газета.ru.

«Гебрейесус призвал мировое сообщество быть готовыми к появлению в их странах данного вируса. А также он напомнил, что основной задачей ВОЗ является недопущение распространения 2019nCoV», - отмечается в материале.

По словам главы ВОЗ, распространение коронавируса может быть в разы шире. Об этом говорит и тот факт, что среди зараженных оказались те, кто вообще не ездил в Китай.

Гебрейесус подчеркнул, что всем странам необходимо оборудовать лаборатории для быстрой диагностики заболевания, а также разработать методики отслеживания контактов заразившихся.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день случаи заражения также выявили в других странах мира, в том числе в России. В данный момент общее число зараженных превышает 40 тысяч человек, погибли свыше 900 заразившихся. Вылечили порядка 3,4 тысячи пациентов.