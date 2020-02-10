РИАМО - 10 фев. Подмосковье рассматривает перспективы экспорта халяльной продукции в государства Кавказа, сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Подмосковье стало участником специализированной выставки «Продэкспо-2020», которая проходит в столичном «Экспоцентре». В рамках мероприятия Разин отметил, что Московская область является лидером в стране по производству готовых пищевых продуктов. Это связано с поставками товара в Московский регион и продвижением на внешних рынках.

«Если говорить о Кавказе, то для нас тут тоже есть определенные перспективы для совместного развития, в том числе по экспорту. <...> У нас есть подмосковный комбинат «Эколь», который является лидером страны по халяль-продукции. Сегодня этот комбинат поставляет продукцию в дальнее зарубежье, в том числе на арабские рынки, где сертифицировано производство по самым высоким требованиям», - сказал Разин.

Он добавил, что на выставке «Продэкспо-2020» свои стенды подготовили более 50 подмосковных предприятий.

«Еще больше предприятий участвуют в качестве делегатов и участников выставки. Для нас это хорошая площадка, чтобы обменяться мнениями с коллегами, посмотреть, что происходит у зарубежных партнеров, предложить свои продукты для экспорта», - отметил Разин.

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Она проходит с 10 по 14 февраля в ЦВК «Экспоцентр».