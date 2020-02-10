РИАМО - 10 фев. На дорогах столицы с 3 по 9 февраля произошло 148 аварий, в результате которых погибло шесть человек, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Среди всех зафиксированных ДТП было 63 столкновения транспортных средств и 61 наезд на пешеходов, во время ДТП 25 пострадавших находились в зоне действия пешеходного перехода.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей снижать скорость и быть более внимательными, приближаясь к пешеходным переходам.
Также они призывают пешеходов к безопасному поведению на дороге. Перед переходом проезжей части следует убедиться в отсутствии опасности и не допускать неожиданного выхода на дорогу.
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