РИАМО - 10 фев. На дорогах столицы с 3 по 9 февраля произошло 148 аварий, в результате которых погибло шесть человек, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Шесть человек погибло и 160 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Среди всех зафиксированных ДТП было 63 столкновения транспортных средств и 61 наезд на пешеходов, во время ДТП 25 пострадавших находились в зоне действия пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей снижать скорость и быть более внимательными, приближаясь к пешеходным переходам.

Также они призывают пешеходов к безопасному поведению на дороге. Перед переходом проезжей части следует убедиться в отсутствии опасности и не допускать неожиданного выхода на дорогу.