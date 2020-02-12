РИАМО – 12 фев. Пользователи приложения для знакомств «Мамба» теперь могут добавлять в профайл теги и искать пару по ним, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Нужно добавить теги в фильтры поиска, и «Мамба» подберет вам людей, которые максимально подходят. Создатели приложения считают, что совпадение тегов - хороший повод для знакомства, ведь общие взгляды на жизнь сближают», - отмечается в материале.

Женщины добавляют в два раза больше тегов, чем мужчины. В топ женских тегов входят: юмор, позитивное общение, книги, саморазвитие, животные. В мужском топе - автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

«Мы провели огромную работу над новым функционалом: добавили возможность указывать любые теги, обновили дизайн и переработали фильтры поиска. И надеемся, что это сделает поиск пары быстрее», - сказал руководитель мобильного направления «Мамбы» Виталий Борисов.

По словам директора по маркетингу Петра Бойцова, за первые дни тегами воспользовались более полумиллиона человек, в системе появилось 50 тысяч уникальных тегов.