РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Фигуру из автомобилей в виде сердца, пронзенного стрелой, составили участники флешмоба на парковочной зоне торгового центра «Стройпарк» в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи в преддверии Дня всех влюбленных, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Схема парковки была просчитана заранее на компьютере. Как рассказали организаторы флешмоба, они хотели признаться в любви любимому городу и пожелать ему процветания. Расстановка фигуры в виде огромного сердца заняла у участников около полутора часов», - говорится в сообщении.

Всего в мероприятии приняли участие более 60 автомобилистов, в том числе и на грузовых машинах.