РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 фев. Неизвестные прокололи все шины припаркованного грузовика на 2-ой Парковой улице в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

«Вечером, 7 февраля, я припарковал свой грузовик Mercedes-Benz Sprinter на 2-й Парковой улице (недалеко от дома №55Б, – ред.) в Подольске, а 9 февраля, когда вышел на улицу около 12:00, то увидел, что у автомобиля неизвестные порезали все 4 колеса. Я обратился в полицию. Ничего не нарушал и более того, я никому не перекрывал проезд или парковочное место», – сказал пострадавший.

Он отметил, что просит всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, сообщить Игорю Крюкову в соцсети «ВКонтакте».