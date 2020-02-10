РИАМО – 10 фев. Научное сообщество тепло приняло новость об отмене приказа министерства образования и науки РФ, ограничивавшего контакты российских ученых с иностранцами, поддержали ее и в РАН, сообщает Газета.ru.

В понедельник новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков отменил приказ ведомства о международном сотрудничестве, жестко регламентировавший общение ученых из России с иностранцами.

«Мы с самого начала высказывали сильное несогласие с этим приказом, сначала об этом заявил президиум РАН, а затем и общее собрание, которое единогласно попросило отменить его. Конечно, это очень позитивная новость. Важно само направление мысли, которое задавалось этим приказом, и то, что он отменен, это очень хорошо», — сказал вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов.

Глава Минобрнауки Фальков отметил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки.