РИАМО - 10 фев. Депутаты подмосковного Чехова избрали главой городского округа Григория Артамонова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Десятого февраля 2020 года в городском округе Чехов Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Артамонов Григорий Игоревич», - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, глава городского округа Чехов избирается советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

В конце января губернатор Московской области Андрей Воробьев представил Григория Артамонова как временно исполняющего полномочия главы городского округа Чехов. Ранее врип главы была Ольга Карпова.