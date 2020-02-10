РИАМО - 10 фев. В понедельник во второй половине дня на Пятницком шоссе около дома №18 рейсовый автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 15:48 на Пятницком шоссе в районе дома 18 произошло столкновение рейсового автобуса и трех единиц легкового транспорта», - говорится в посте.

В результате аварии никто не пострадал.

Сейчас на этом участке Пятницкого шоссе временно ограничено движение. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.