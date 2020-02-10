РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Пешеходные дорожки в микрорайоне Новый Свет подмосковной Балашихи очистили от снега и наледи по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Новый Свет сообщила на портале, что управляющая компания не чистит вовремя пешеходные дорожки междомовой тротуарной зоны. Она отметила, что снег на дорожках превратился в кашу с реагентами, и теперь по ним невозможно ходить - ноги вязнут и разъезжаются.

«Сотрудниками администрации городского округа Балашиха 10 февраля проведен осмотр пешеходных дорожек по указанному адресу. Факт ненадлежащей и несвоевременной уборки от снега и наледи подтвердился. Работы по данному адресу проведены», - сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что уборка территории по данному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками ООО «Квартал» согласно графику выполнения работ. Его руководителю указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на данной территории.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.