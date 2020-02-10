РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. Юнармейцы из Люберец рассказали жителям горокруга о военно-патриотической акции «Дорога памяти», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Юнармейцы люберецкого отряда «Соколы Победы» подхватили эстафету соседних муниципалитетов и 9 февраля проинформировали жителей округа о военно-патриотической акции «Дорога памяти». Акция проходила в центре города.

«Юные патриоты рассказали жителям Люберец, как принять участие в проекте и что нужно сделать, чтобы фото вашего родственника появилось в галерее проекта «Дорога памяти», – говорится в сообщении.

Акция реализуется министерством обороны Российской Федерации. «Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных сил России.