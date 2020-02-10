РИАМО - 10 фев. В Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» после реставрации вернулось 69 предметов из коллекции археологии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Данные реставрационные работы были проведены в рамках государственной программы «Культура Подмосковья». Кропотливая работа была выполнена специалистами Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в этом году на реставрацию и приобретение новых предметов в государственные музеи региона из областного бюджета предусмотрено почти 28,5 миллиона рублей.

Один из уникальных экспонатов, вернувшихся в кремль, замечательный образец французской декоративной керамики рубежа XIX-XX веков — кашпо в виде куба. Его венчают натуралистически смоделированные фигурки птиц, поражающие своей яркой окраской и точностью прорисовки мелких деталей. На дне кашпо подпись автора - Delphin Massier.

В коллекцию археологии входят 34 восстановленных предмета. Несколько из них имеют широкий круг аналогий на памятниках Подмосковья и соседних регионов.

Реставраторы привели в экспозиционный вид славянские вятические древности, среди которых бытовые предметы - ножи, кресало, ключи, поясные кольца-разделители, обувные и лошадиные подковы, пробой, железные фибулы и украшения. Три типичных семилопастных височных кольца, традиционно связываются с племенем вятичей и датируются 1220-1250 годами.

«Наибольший интерес для специалистов представляет металлический стержень с кольцом - скандинавская игла. После реставрации стало видно, что предмет украшен тонкой нитью желтого металла как по самому стержню, так и по кольцу. Как предполагают эксперты, это был элемент мужского североевропейского костюма - застежка для плаща», - отметил ведущий научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Тимур Галкин

Две шейные гривны и проволочный витой браслет трехгранного сечения относятся к типично курганным древностям. Одна из гривен - витая проволочная круглого сечения, луженая серебром. Это очень редкий образец изделия из металла. Эти предметы также датируются в рамках конца XII – начала XIII столетия и относятся к кругу курганных древностей вятичей.

Все экспонаты теперь будут храниться в фондах музея-заповедника «Зарайский кремль», часть предметов уже доступна для всеобщего обозрения в экспозициях учреждения.