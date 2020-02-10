РИАМО - 10 фев. Персонифицированный супер-сервис создадут для участников программы реновации московского жилого фонда, его планируют запустить до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Супер-сервис для жителей, переезжающих по программе реновации будет создан в три этапа. Первый этап уже реализован: на сайте mos.ru размещены интерактивные инструкции по переселению», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что в рамках второго этапа в мае все интерактивные инструкции станут персонифицированными под конкретную жизненную ситуацию переселенца.

По его словам, третий этап завершится в 2021 году, когда все сервисы и услуги по вопросу реновации будут доступны в электронном виде, также будет разработано мобильное приложение. Все органы исполнительной власти и районные информационные центры будут работать в рамках единой информационной площадки.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее включено более 5 тысяч домов столицы — это около 350 тысяч квартир, в которых живет примерно миллион жителей столицы. Первые жильцы въехали в новые дома в феврале 2018 года.