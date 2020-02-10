РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Второй этап IX Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» и награждение победителей пройдут 28 февраля в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Первый этап фестиваля-конкурса под названием «Алые паруса» состоялся в минувшие выходные в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи. В нем приняли участие более 600 артистов из России, Азербайджана, Австралии, Австрии, Армении, Беларуси, Германии, Вьетнама, Израиля, Италии, Японии, Латвии. Фестиваль состоит из трех этапов, на каждом из которых с театральными, вокальными, хоровыми, инструментальными, хореографическими и цирковыми номерами выступают детские, а затем студенческие творческие коллективы.

«Проект стартовал как масштабная театрально-музыкальная акция и стал международным мероприятием, объединяющим большое количество талантливой молодежи из разных стран. Участники подготовили номера по одному из трех направлений: «Театр и время», посвященное памятным датам: 75-летие Победы, юбилеи композиторов, поэтов, писателей и драматургов; «На шаг впереди», где можно выступить с креативными идеями и оригинальными современными номерами и направление свободного творчества «Мой путь», - сказала директор музыкального театра юного актера «Орфей» Ирина Григорян.

Она добавила, что второй этап под названием «Поделись своими крыльями» среди профессиональных и любительских театров Москвы, Московской области, России, ближнего и дальнего зарубежья пройдет 28 февраля. Также состоится награждение победителей данного этапа. Начнется мероприятие в 12:00.

Третий этап пройдет на школьных площадках округа с 18 по 20 марта. Завершатся «Театральные ассамблеи» гала-концертом лауреатов. Его проведут в Международный день театра, 27 марта, в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера».