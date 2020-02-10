РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Воспитанники спортшколы Подольска завоевали девять медалей на турнире по дзюдо в Серебряных Прудах, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Серебряные Пруды 9 февраля прошел традиционный турнир по дзюдо среди юношей 2007-2009 годов рождения, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Василия Чуйкова. В нем приняли участие и представители спортшколы «Весна» Подольска.

«Подольские спортсмены стали победителями и призерами соревнований. Так, Федор Софин, Артем Литвиненко и Богдан Корчагин завоевали первые места, Никита Пригодич, Илья Леднев и Ибрагим Хайдаров завоевали вторые места, а Виктор Лобанов, Арсений Метелкин и Иван Туркин получили бронзу», - говорится в сообщении.