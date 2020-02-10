РИАМО - 10 фев. Водителей в столице призвали к внимательности из-за мокрого снега, метели и гололедицы вечером в понедельник, сообщается в Twitter-аккаунте Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Синоптики прогнозируют в Москве ветер 13-18 метров в секунду, мокрый снег, метель и гололедицу.

«Ждем налипания снега, усиления пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП, качающихся деревьев и рекламных щитов. Берегите себя и будьте осторожны», – говорится в сообщении.

Ранее столичное управление МЧС РФ объявило в Москве и Подмосковье экстренное предупреждение о непогоде в ночь с понедельника на вторник.