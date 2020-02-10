РИАМО - 10 фев. За прошлый год объем экспорта товаров из Московской области увеличился на 11%, перешагнув показатель в 900 миллионов долларов, сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Если говорить об экспорте, то в прошлом году мы сработали неплохо. Приросли более чем на 11%. Перешагнули планку в 900 миллионов долларов США. Экспортировали примерно на 917 миллионов (долларов - ред.)», - сказал Разин на выставке «Продэкспо-2020».

По его словам, правительство Московской области активно поддерживает предприятия, чья продукция идет на экспорт. В первую очередь речь идет о продвижении их продуктов на внешних рынках. Более 200 миллионов рублей из регионального бюджета предусмотрено на адресную поддержку экспортеров.

«На этот год перед нами стоит не менее амбициозная задача. Коснуться, может быть, цифры в миллиард долларов в год. В основном это готовые пищевые продукты. <...> Кондитерские изделия, молочная продукция, каши, сухие смеси и много-много того, что покупатели покупают в магазинах каждый день», - добавил Разин.

Крупнейшая в стране и Восточной Европе выставка продуктов питания и сырья для их производства «Продэкспо-2020» проходит с 10 по 14 февраля в ЦВК «Экспоцентр».