РИАМО - 10 фев. Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал, как не стать жертвой мошенников в новой схеме дистанционного хищения денег с банковских счетов.

Аферисты звонят по телефону и сообщают человеку, что в банк якобы поступил запрос на закрытие счета, после чего предлагают перепуганному клиенту «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счет».

«Мошенничество всегда проходит по одной схеме из двух шагов. Второй шаг всегда новый и неожиданный – как развести «лоха», а первый шаг всегда одинаковый – выделить «лоха», то есть, заставить с собой поговорить», – сказал в эфире радио Sputnik Масалович.

По его словам, сегодня интернет невероятно расширил возможности начального общения. Основная цель мошенников при разговоре остается всегда неизменной – выманить данные клиентов, чтобы похитить их деньги.

«Отсюда вытекает совет: не вступайте в контакт. Говорите, что перезвоните в банк или подумаете над приобретением услуги. Мошеннические схемы короткоживущие, поэтому основной расчет идет на неожиданность. Например, как сейчас – у вас хотят закрыть счет, человек моментально пугается и перестает думать», – отметил Масалович.

В 2019 году больше всего IT-преступлений зафиксировали в Ямало-Ненецком и в Ханты-Мансийском автономных округах, Чувашии, Республике Коми и Пензенской области. Меньше всего таких преступлений – в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Санкт-Петербурге и Московской области.

По словам Масаловича, попыток преступлений в Москве и Петербурге несоизмеримо больше, чем в регионах, но большая часть неуспешна.

«Народ умнеет, примитивные схемы мошенников срабатывают реже», – заключил он.