РИАМО – 17 фев. В рамках благотворительной акции «Корзина доброты» в магазинах сети «Перекресток» в Москве собрали более 5 тонн продовольственной помощи, говорится в сообщении пресс-службы X5 Retail Group.

Благотворительная акция была организована X5 Retail Group совместно с фондом продовольствия «Русь». Она прошла в 30 столичных супермаркетах сети в период с 30 января по 1 февраля.

«В рамках проекта «Корзина доброты» регулярно проводится сбор продовольственной помощи нуждающимся. Принять участие в акции может любой желающий – для этого необходимо приобрести продукты длительного хранения (крупы, макароны, растительное масло, консервы, чай, сахар, сладости) и передать их волонтерам за кассой. В этот раз в «Перекрёстке» было собрано 5,37 тонны продовольствия», - отмечается в материале.

Из собранного продовольствия сформировали 895 продуктовых наборов, которые доставили 590 нуждающимся — семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пенсионерам и инвалидам.

Сеть «Перекресток» регулярно участвует в благотворительной акции «Корзина доброты» с 2015 года. В ней поучаствовали магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани и Ростове-на-Дону. В Москве «Перекресток» принял участие в двух общегородских марафонах в 2018 и 2019 годах при поддержке 1,2 тысячи волонтеров. Всего было собрано 50,5 тонн продуктов, которые передали более 7 тысячам одиноких пенсионеров.