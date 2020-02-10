РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Фура перевернулась на бок на круговом движении по Комсомольской улице в Подольске в понедельник днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Я проезжал мимо в районе 16:30 и на круговом движении по Комсомольской улице увидел, что на боку лежит фура. Видимо она завалилась при повороте. На месте аварии уже были сотрудники ГИБДД», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 16:46 на данном промежутке дороги движение затруднено.