РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Сотрудники ГИБДД выявили двух нетрезвых водителей на дорогах Подольска во время проведения оперативно-профилактического мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в ночь с 8 на 9 февраля в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения провел в округе целевое профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД массово проверяли водителей на наличие у них признаков опьянения. В ходе проведенного рейда автоинспекторами выявлены два нарушителя», - говорится в сообщении.

В соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

«Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже ранее лишенным права управления, то он несет уголовную ответственность, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет», - поясняется в материале.