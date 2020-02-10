РИАМО - 10 фев. Метель с мокрым снегом, гололедица и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Москве в ночь с понедельника на вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 20:00 10 февраля до 10:00 11 февраля по Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 метров в секунду, гололедица», – говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться под деревьями.

Водителям советуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Стоит избегать опасных маневров, к примеру, обгонов и перестроений.