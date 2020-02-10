О телефонофобии заговорили еще несколько лет назад: страх звонков как одно из проявлений социофобии появилось именно в расцвет эпохи гаджетов – людям проще писать сообщения, чем разговаривать. Сюда же добавилось нежелание общаться кассирами супермаркетов и консультантами магазинов. Сегодня социофобия считается одним из самых распространенных тревожных расстройств в мире. Корреспондент РИАМО расспросила социофобов из Москвы и других регионов, как им живется.

Екатерина, 21 год, студентка:

«Социофобия проявилась, когда я съехала от бабушки, с которой жила всю жизнь. Больше всего я боюсь обращаться напрямую к случайным людям. Мне пришлось неделю жить без горячей воды и ездить мыться к маме, потому что я не могла позвонить сантехнику. А однажды заблудилась в другом городе, опасаясь подойти к прохожим и спросить дорогу – подруге пришлось меня забирать.

Были проблемы и при трудоустройстве: когда искала подработку и мне нужно было на собеседование, из дома выходила раз десять.

Настоящее спасение – новинки вроде специальных корзинок для людей, которые не хотят помощи консультанта в магазине, или электронное табло для заказов в «Макдоналдс».

Когда кассир спрашивал, вам с собой или здесь, сырный соус или кетчуп, я просто терялась и убегала.

Кажется, если буду выбирать – это покажется глупым и затянутым.

Сейчас стараюсь идти на контакт, ведь другие люди со своими тараканами и, вероятно, они испытывали такие же сложности».

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Кирилл, 22 года, студент:

«Я боюсь общения не только с незнакомцами, но порой и с родственниками. Звонить по объявлению тоже сложно, я писал список вопросов, которые мне могут задать, но часто спрашивали то, о чем я не подумал. Хорошо, когда есть возможность написать человеку в ЛС в соцсетях.

В 2017 году я сидел в чате социофобов. И мне все еще трудно собраться с силами, чтобы выйти на улицу. Продумываю, что и как буду делать, составляю в голове список действий, стараюсь думать о том, что это всего лишь люди и все пройдет быстро».

Руслан, 23 года, безработный:

«Больше всего я боюсь звонков от неизвестных людей и живых выступлений. Менее проблематично ходить в супермаркет. Здорово, что есть Google Pay.

В моменты страха стараюсь не подавать вида, но все равно у меня бегают глаза, и голова болит от перенапряжения. Стараюсь держать в голове то, что, если разговор пройдет плохо, я от этого не умру».

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Антон, 30 лет, юрист:

«Я абсолютно не боюсь формального общения, а вот если нужно поболтать по-приятельски – это уже проблема. Та же история, если со мной хочет поговорить таксист или коллега на корпоративе. Выстроенные фразы рушатся, а слова путаются.

Писать сообщения – не всегда выход. Недавно я узнал, что бывший одногруппник работает в престижной компании, и решил написать ему, напомнить о себе и узнать ряд моментов по работе.

Я стирал и набирал сообщение заново несколько раз, а потом все равно удалил.

Обдумывание каждого слова давалось мучительно, в итоге я отказался от этой идеи. Избегание неприятных ситуаций – единственный выход».

Елена, 37 лет, иллюстратор:

«Я рада тому, что живу в современном мире, и контакты с людьми можно сократить. Я работаю на дому, на людей, которых хорошо знаю и могу обсудить с ними важные моменты, а остальным можно просто написать SMS или в мессенджере.

Настоящее спасение – кассы самообслуживания! Можно просто пробить покупки и уйти, а фастфуд заказать на электронном табло.

Понимаю, что такой подход не самый верный, и собираюсь обратиться к психотерапевту. Дочку стараюсь подталкивать к общению с людьми».

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Лилия, 24 года, безработная:

«Я думала, что с возрастом страх общения пройдет, но он только усугубился. Из-за этого мне пришлось бросить учебу в вузе. Я не посещала занятия несколько месяцев. Утром я просто стояла перед входной дверью не в силах заставить себя выйти. Пришлось забрать документы.

Еще я боялась выйти в магазин за едой, поэтому могла голодать неделю.

Когда все-таки приходилось идти, делала это поздно вечером, чтобы встретить как можно меньше людей. Долго готовилась, была очень напряжена, сердце сильно стучало.

Когда я сама должна кому-то позвонить, то готовлюсь к этому несколько часов. Записываю свою речь на бумаге, перечитываю ее много раз, хожу по квартире из стороны в сторону с телефоном в руках. Подавить свои страхи пока не удается.

Стараюсь использовать технику вместо живого общения – это упрощает жизнь».

Иван, 29 лет, безработный:

«Я постоянно чувствую тревогу. Есть боязнь звонков, страх спросить что-либо. Социофоб ждет негатива в свой адрес, поэтому тяжело решиться сделать звонок или ответить на него. Мне легче общаться по интернету, где собеседник не давит своим присутствием. Все мои друзья в инете так или иначе фобы.

Я справляюсь усилием воли. Иногда приходится отключать мысли и просто совершать какие-то механические действия типа набрать номер, открыть дверь, зайти в помещение.

Сложнее всего ходить на свидания, ведь от мужчины ожидается смелость.

Как-то я пытался подготовить свидание для девушки: придумал подарок, запланировал поход в кафе и на высотку с видом на город. Проблема в том, что места нужно было посетить заранее, но в кафе я не пошел, а на высотке был домофон. Все кончилось ничем. Парню фобу вообще стоит забыть, что такое личная жизнь».

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Виктор, 25 лет, инженер:

«Я очень некомфортно чувствую себя в толпе, поэтому поездки в метро для меня проблема.

Я тратил половину зарплаты такси. Пытался выбирать время в метро до часа пик.

Некоторые встречи провожу из дома по скайпу. Та же история с торговыми центрами, оживленными улицами. Хотелось бы как-то справиться с этим, но удобные альтернативы постоянно мешают.

Мне кажется, что чем дальше зайдет прогресс – тем больше будет социофобов. Если человек с проблемами в общении может заказать продукты на дом, а дружить в соцсетях, то о какой адаптации идет речь?»

Врач-психотерапевт Константин Ольховой:

«В современном мире, действительно, создано много условий, которые поощряют социофобию. Еще 50 лет назад человек не мог не ходить в магазин, на работу – теперь же этого можно избежать.

Корень проблемы – страх негативной оценки: «Я что-то сделаю не так, и обо мне плохо подумают». Иногда человек может объяснять это, тем, что, например, не любит людей. Но в его голове зачастую все плохие, злые и могут обидеть. Или же он сам такой, поэтому заслуживает подобного отношения.

Это практически всегда исходит из детства. Именно тогда нас учат ритуалам вроде общения с продавцами. Обычно социофобы выходят из семей, где придерживаются жестких стандартов, детям не дают свободы самовыражения и права на ошибку. Родители могут быть столь же требовательны и к себе. Оставить отпечаток может и школьная травля.

Решение в том, чтобы разрешить себе несовершенство, ведь никто не идеален. Но это очень трудно. К специалисту стоит обращаться в том случае, когда боязнь контактов всерьез мешает человеку жить, ведь есть и просто необщительные люди. Если же речь о ярко выраженной дезадаптации – это всегда невротический уровень».