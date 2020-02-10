РИАМО - 10 фев. В столичном ТРЦ «Европейский» в книжном магазине «Читай-город» на текущей неделе пройдут встречи с легендарным телеведущим и журналистом Владимиром Познером, популярным Instagram-блогером Лилей Абрамовой и автором блога о здоровом образе жизни Марией Поповой, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» – новая книга легендарного журналиста и телеведущего, человека-эпохи Владимира Познера. В книгу вошли материалы, собранные в период съемок фильма «В поисках Дон Кихота»: интервью с известными испанскими деятелями, исторические заметки, личные фотографии и эссе», – говорится в сообщении.

На встрече с Познером 11 февраля в 19:00 у читателей будет возможность задать свой вопрос легендарному журналисту и подписать книгу.

Кроме того, 12 февраля в 19:00 состоится встреча с Лилей Абрамовой (@tatarkafm), популярным блогером и автором книги «TatarkaFM. Как влюбить в себя Интернет». Она начала снимать вайны в 40 с лишним лет, проиграв сыну в споре, после чего ее блог набрал 3,5 миллиона подписчиков. Как ей это удалось, можно будет узнать во время встречи.

Автор книги «Темная сторона ЗОЖ», нутрициолог и автор блога о здоровом образе Мария Попова 13 февраля в 19:00 поможет разобраться в самых популярных мифах и заблуждениях о здоровом образе жизни. Гости узнают, какими опасными могут быть тренировки, стоит ли отказываться от кофе и включать в свой рацион суперфуды.