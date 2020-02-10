РИАМО - 10 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что власти должны вовлекать жителей в активный диалог, проводить голосования по различным проектам, это поможет улучшить результаты работы в области, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На нем обсудили вопросы реализации приоритетных направлений деятельности.

«Отчет перед жителями, который прошел 29 января, включает в себя приоритетные направления работы. Они связаны, прежде всего, с национальными проектами, указами президента и задачами, которые необходимо реализовать на территории Подмосковья», - сказал Воробьев.

Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы органы власти не просто работали эффективно, но и проявляли заботу по отношению к местным жителям. При этом важно вовлечение жителей в диалог с властями.

«Когда это происходит, то, соответственно, результаты нашей работы лучше. Я говорю и про голосование по различным направлениям: это и парки, благоустройство, и выделение приоритетов дорожного строительства. Все это имеет принципиальное значение для нас», - добавил губернатор.

В ходе совещания была поднята тема привлечения инвестиций в область и создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Подмосковье.

Для повышения эффективности работы в сфере предпринимательства и инвестиционного климата в Подмосковье по поручению губернатора создан Центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150. Подмосковные предприниматели могут обратиться с жалобами и предложениями или получить помощь при открытии своего дела. Горячая линия работает в будни с 09:00 до 18:00, в субботу - с 09:00 до 17:00.