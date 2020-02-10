РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 фев. Студенты и школьники Подольска составят фразу из «живых» букв ко Дню освобождения Будапешта 12 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Акция-перфоманс пройдет на площади Славы Подольска при поддержке местного штаба Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

«Она приурочена ко Дню освобождения Будапешта войсками Красной армии от немецко-фашистских захватчиков 13 февраля 1945 года. В рамках мероприятия студенты и школьники округа составят фразу из «живых» букв: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Начало акции в 13:00», – говорится в сообщении.

Цель акции – противостоять тенденции искажения исторических фактов на территории европейского пространства о подвиге советского солдата и Победе Красной армии в Великой Отечественной войне.

Освобождение Будапешта – часть крупнейшей Будапештской стратегической наступательной операции, продолжавшейся 108 дней. Будапештская операция проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии.