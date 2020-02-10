РИАМО - 10 фев. В День всех влюбленных, 14 февраля, подмосковные музеи и театры подготовили подарки для своих посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоится встреча с куратором выставки «Шагал: между небом и землей», приглашенным экспертом в комитете Марка Шагала в Париже, заслуженным работником культуры РФ Екатериной Селезневой. Она расскажет о выставке и ее ключевых экспонатах, а также ответит на вопросы. Начало мероприятия в 14:00», – говорится в сообщении.

На сцене Московского областного театра драмы и комедии состоится спектакль Вильяма Шекспира в двух действиях «Сон в летнюю ночь». В Московском областном государственном театре кукол в 18:00 состоится показ спектакля «Мойры Петроградского района» о трех сестрах, которые распоряжаются судьбами жителей Петроградского района. В этот день в театре также пройдет акция по обмену книгами.

В Серпуховском историко-художественном музее пройдет лекция «Женские образы в творчестве К.Е. Маковского». Многие произведения художника стоят в одном ряду с полотнами величайших европейских мастеров. Ему позировали самые прекрасные модели. Начало мероприятия в 18:30.

Первый Московский областной музыкальный колледж продолжит в этот день эстафету праздничных юбилейных мероприятий «Концерт выпускников разных лет». Программа концерта всегда интересна и жанрово разнообразна. Начало мероприятия в 18:00

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в 14:00 приглашает в усадьбу капитан И.В Тараканова на тематическую экскурсию «Когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе...» о взаимоотношениях легендарной пары XX века А.Блока и Л.Менделеевой.

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