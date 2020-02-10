РИАМО – 10 фев. Семья Сатторовых из подмосковного Орехово-Зуевского округа, воспитывающая 11 детей, получает помощь от местных властей, сообщает РЕН ТВ.

Недавно 33-летняя жительница Малой Дубны Светлана Сатторова родила одиннадцатого ребенка – малышку Сабрину. У новорожденной есть пять братьев и пять сестер. Ранее мать сообщала СМИ, что ее семья не может получить собственное жилье и вынуждена снимать квартиру, также на детей не выплачивают пособия. Причина в том, что глава семейства из Таджикистана не может оформить гражданство РФ.

«Нам помогают каждый день. Сдвиги есть», — сказала Сатторова, уточнив, что помощь идет как от сотрудников соцзащиты, так и от главы муниципалитета.

Многодетная мать также рассказала, что новорожденную уже прописали, семье оформили детские пособия.

«Про супруга — подали документы, ждем ответ из Москвы. В четверг ответ придет — будем надеяться, что хороший ответ», — добавила Сатторова.

Старший сын Сатторовых учится в седьмом классе, а десятому только год и три месяца. Одиннадцатый ребенок родился с весом в 3070 граммов и ростом 51 сантиметр. Сейчас мать и малышка уже находятся дома.

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