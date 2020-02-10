РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 фев. Участницам женских клубов «Гармония» и «Школа оптимального здоровья» на авторском семинаре «Честные деньги» финансового эксперта Сергея Троцкого рассказали об управлении личным капиталом, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие, организованное общественной палатой городского округа, прошло в минувшие выходные в Многофункциональном центре Балашихи. Финансовый эксперт и сооснователь обучающего проекта по популяризации финансовой грамотности Сергей Троцкий провел авторский семинар «Честные деньги», на котором рассказал об управлении личным капиталом.

«Деньги являются неотъемлемой частью нашей жизни. Чтобы грамотно ими распоряжаться, нужно не только знать о них достаточно, но и пользоваться этой информацией. Обучение финансовой грамотности – это то, через что я проходил сам и что делаю с огромным удовольствием», – сказал Троцкий.

Он рассказал участницам о том, как создать личный капитал, управлять им, а также как не растерять его.

По его словам, в повседневной жизни этому никто никогда не учит, а это важно не только для молодой аудитории, но и для людей в возрасте.

Участники лекции узнали пошаговую инструкцию по управлению капиталом. Разобрали личные цели и рассчитали уровень финансовой независимости.