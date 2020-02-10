РИАМО - 10 фев. Депутат совета депутатов городского округа Красногорск, легендарный борец ММА Джефф Монсон примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и напишет экзамен в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«29 февраля спортсмен и депутат совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон поддержит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями городского округа», – говорится в сообщении.

В мероприятии в этот день примут участие все школы округа.

Родители выпускников в рамках акции смогут поменяться местами со своими детьми. Они испытают на себе процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за экзамен.

Монсон получил гражданство РФ 22 декабря 2015 года. По признанию самого Монсона, воплотилась его давняя мечта. В профессиональном мире спортсмен также известен под прозвищем «Снеговик».