РИАМО - 10 фев. Министерство просвещения РФ с помощью мессенджеров расскажет родителям о профилактике употребления психоактивных веществ среди детей, сообщила в понедельник журналистам замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

В Общественной палате РФ в понедельник обсудили распространенную среди подростков зависимость от сниффинга. Это понятие объединяет в себе разные виды токсикомании, в том числе вдыхание паров сжиженных углеводородных газов. На сегодняшний день нет точной статистики, сколько ребят страдают от такого рода зависимости.

«Мы отработали такую технологию на опросах профилактики ВИЧ и СПИД среди несовершеннолетних и молодежи. Сейчас разрабатывается анкета, которая будет распространяться через мессенджеры для родителей. С возможностью не просто проинформировать, но и оценить свою компетентность», – сказала Фальковская.

По ее словам, данный вопрос будет обсуждаться в марте 2020 года на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В настоящее время разработаны специальные навигаторы профилактики и памятки для педагогов. Они направлены в субъекты РФ. Разрабатывается дополнительный контент для родителей», – добавила Фальковская.